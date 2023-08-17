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معلومات "الجديد": مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باشرت في نفس الليلة التي وقعت فيها حادثة الكحالة بجمع الأدلة المادية والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكل تفاصيل الأدلة الجرمية
معلومات "الجديد": مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باشرت في نفس الليلة التي وقعت فيها حادثة الكحالة بجمع الأدلة المادية والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكل تفاصيل الأدلة الجرمية
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محليات

عباس الحلبي: مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى لضمان بدء العام الدراسي

2023-08-17 | 10:36
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عباس الحلبي: مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى لضمان بدء العام الدراسي

اشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى انه "في موضوع تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع ادارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الامر، مع الحرص والتأكيد على العلاقة مع الجهات المانحة، ونؤكد ضرورة انتظام هذه العلاقة". ورأى انه "مثلما يتم تأمين الاموال لمرافق اخرى يجب تأمين اموال لوزارة التربية".

وقال: "كي يكون هناك عودة آمنة للاساتذة وتمكينهم من الذهاب الى المدارس، طلبنا اضافة الى الرواتب حوافز بالدولار الأميركي كي تدفع للأساتذة، وكلفة هذه السنة 150 مليون دولار، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات"،  واعلن ان "مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي".
 
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