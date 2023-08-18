بيان لبلدية الكحالة بعد استدعاء عدد من ابنائها : التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر

بيان لبلدية الكحالة بعد استدعاء عدد من ابنائها : التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر