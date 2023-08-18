بيان لبلدية الكحالة بعد استدعاء عدد من ابنائها : التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر

أعلنت بلدية الكحالة وأبناؤها وفعالياتها في بيان أنه "فيما كانت الفعاليات مجتمعة مساء أمس الخميس في البلدية، للملمة جراح البلدة جراء حادث انقلاب الشاحنة على كوع الكحالة. وما رافق ذلك من تداعيات وتطورات، فوجئنا باستدعاءات لبعض الشبان إلى التحقيق، من دون سبب واضح".
وأكد ابناء الكحالة أنه "لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بجاني، الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين؛ حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة".
واعتبر البيان أن "التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلا أنه يجب أن يبدأ من مكان آخر، فلا يتساوى المعتدي بالمعتدى عليه".