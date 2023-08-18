الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

بيان لبلدية الكحالة بعد استدعاء عدد من ابنائها : التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر

2023-08-18 | 06:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بيان لبلدية الكحالة بعد استدعاء عدد من ابنائها : التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر
بيان لبلدية الكحالة بعد استدعاء عدد من ابنائها : التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر

بيان لبلدية الكحالة بعد استدعاء عدد من ابنائها : التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر


أعلنت بلدية الكحالة وأبناؤها وفعالياتها في بيان أنه "فيما كانت الفعاليات مجتمعة مساء أمس الخميس في البلدية، للملمة جراح البلدة جراء حادث انقلاب الشاحنة على كوع الكحالة. وما رافق ذلك من تداعيات وتطورات،  فوجئنا باستدعاءات لبعض الشبان إلى التحقيق، من دون سبب واضح".
وأكد ابناء الكحالة أنه "لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بجاني، الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين؛ حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة".
واعتبر البيان أن "التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلا أنه يجب أن يبدأ من مكان آخر، فلا يتساوى المعتدي بالمعتدى عليه".
 
مقالات ذات صلة
بيان لبلدية الكحالة بعد استدعاء عدد من ابنائها : التحقيق يجب أن يبدأ من مكان آخر

محليات

الكحالة

بلدية الكحالة

شاحنة

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة "الجديد" : رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يقوم بواجب العزاء في الكحالة
قاسم هاشم: المصارف والمركزي والدولة "الثلاثي المسؤول" عن هدر أموال المودعين

اقرأ ايضا في محليات

ضو: مع أهالي الكحالة بتحقيق شفاف وقضاء غير منحاز
13:12

ضو: مع أهالي الكحالة بتحقيق شفاف وقضاء غير منحاز

كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "لا للعدالة الانتقائية ‏ولا لدولة على ناس وناس ‏مع أهالي الكحالة بمطالبهم بتحقيق شفاف وعدالة كاملة وقضاء غير منحاز".

13:12

ضو: مع أهالي الكحالة بتحقيق شفاف وقضاء غير منحاز

كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "لا للعدالة الانتقائية ‏ولا لدولة على ناس وناس ‏مع أهالي الكحالة بمطالبهم بتحقيق شفاف وعدالة كاملة وقضاء غير منحاز".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023