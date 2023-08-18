"الاثنين سأقدم إخبارا" وهاب يتحدث عن فضيحة في ملف الكهرباء

وتابع : "إستيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم أن الخزانات مليئة بالفيول. إضافة إلى أن الفيول العراقي متوافر، وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة، والضغط شغال على ميقاتي ومنصوري لتأمين المبلغ".
كما لفت إلى أنه يوم الاثنين سيقدم إخباراً.
فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء اليوم . إستيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم أن الخزانات مليئة بالفيول . إضافة إلى أن الفيول العراقي متوفر وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة والضغط شغال على ميقاتي ومنصوري لتأمين المبلغ . الإثنين سأقدم إخبار
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 18, 2023
فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء اليوم . إستيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم أن الخزانات مليئة بالفيول . إضافة إلى أن الفيول العراقي متوفر وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة والضغط شغال على ميقاتي ومنصوري لتأمين المبلغ . الإثنين سأقدم إخبار
كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "لا للعدالة الانتقائية ولا لدولة على ناس وناس مع أهالي الكحالة بمطالبهم بتحقيق شفاف وعدالة كاملة وقضاء غير منحاز".