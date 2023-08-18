"الاثنين سأقدم إخبارا" وهاب يتحدث عن فضيحة في ملف الكهرباء

وتابع : "إستيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم أن الخزانات مليئة بالفيول. إضافة إلى أن الفيول العراقي متوافر، وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة، والضغط شغال على ميقاتي ومنصوري لتأمين المبلغ".

كما لفت إلى أنه يوم الاثنين سيقدم إخباراً.