ميقاتي استقبل بو حبيب واجتمع في حضور الشامي وكاريه مع آنا بيردي ومحور البحث المشاريع الممولة من البنك الدولي

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات لدى البنك الدولي آنا بيردي، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.