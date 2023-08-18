ميقاتي استقبل بو حبيب واجتمع في حضور الشامي وكاريه مع آنا بيردي ومحور البحث المشاريع الممولة من البنك الدولي
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات لدى البنك الدولي آنا بيردي، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
شارك في الاجتماع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وقد تم خلال الاجتماع عرض المشاريع التي يمولها البنك في لبنان وسبل تذليل العقبات التي تعترضها.
وزير الخارجية
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.