القوات اللبنانية - منطقة بنت جبيل: كلّ ما يسوّق حول الراحل الحصروني يندرج في إطار تضليل الرأي العام لتجهيل الفاعل المعلوم

صدر عن القوات اللبنانية - منطقة بنت جبيل، البيان التالي:

دأب عدد من المواقع والحسابات المشبوهة على بث أخبار ملفّقة ومفبركة تارةً حول تفاصيل جريمة مقتل رفيقنا الشهيد الياس الحصروني وطورًا حول مناقبيّته الحزبية والوطنية.



إنّ منطقة بنت جبيل في "القوّات اللبنانيّة"، إذ تضع كلّ ما يُسوّق حول الرفيق الحصروني في إطار تضليل الرأي العام واستباق نتائج التحقيقات الرسمية لتجهيل الفاعل المعلوم، كما في سياق عملية يائسة لطمس المسيرة المفعمة بالنّضال والعطاء، والتي إلتزم خلالها الرفيق الحصروني بكلّ واجباته تجاه منطقته بنت جبيل بدون تمييز، حيث شكّل مثالاً قوّاتيًا يُحتذى به، وعليه تعتبر أنّ كلّ هذا التضليل المفتعل ليس سوى محاولة ممنهجة ومكشوفة لاغتياله مرّة ثانية، وتحتفظ في حقّها القانوني لملاحقة كلّ مَن يروّج لهذه الأكاذيب والإدعاءات.