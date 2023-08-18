الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

القوات اللبنانية - منطقة بنت جبيل: كلّ ما يسوّق حول الراحل الحصروني يندرج في إطار تضليل الرأي العام لتجهيل الفاعل المعلوم

2023-08-18 | 10:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القوات اللبنانية - منطقة بنت جبيل: كلّ ما يسوّق حول الراحل الحصروني يندرج في إطار تضليل الرأي العام لتجهيل الفاعل المعلوم
القوات اللبنانية - منطقة بنت جبيل: كلّ ما يسوّق حول الراحل الحصروني يندرج في إطار تضليل الرأي العام لتجهيل الفاعل المعلوم

صدر عن القوات اللبنانية - منطقة بنت جبيل، البيان التالي:

دأب عدد من المواقع والحسابات المشبوهة على بث أخبار ملفّقة ومفبركة تارةً حول تفاصيل جريمة مقتل رفيقنا الشهيد الياس الحصروني وطورًا حول مناقبيّته الحزبية والوطنية.

إنّ منطقة بنت جبيل في "القوّات اللبنانيّة"، إذ تضع كلّ ما يُسوّق حول الرفيق الحصروني في إطار تضليل الرأي العام واستباق نتائج التحقيقات الرسمية لتجهيل الفاعل المعلوم، كما في سياق عملية يائسة لطمس المسيرة المفعمة بالنّضال والعطاء، والتي إلتزم خلالها الرفيق الحصروني بكلّ واجباته تجاه منطقته بنت جبيل بدون تمييز، حيث شكّل مثالاً قوّاتيًا يُحتذى به، وعليه تعتبر أنّ كلّ هذا التضليل المفتعل ليس سوى محاولة ممنهجة ومكشوفة لاغتياله مرّة ثانية، وتحتفظ في حقّها القانوني لملاحقة كلّ مَن يروّج لهذه الأكاذيب والإدعاءات.
مقالات ذات صلة
القوات اللبنانية - منطقة بنت جبيل: كلّ ما يسوّق حول الراحل الحصروني يندرج في إطار تضليل الرأي العام لتجهيل الفاعل المعلوم

محليات

حزب القوات اللبنانية

الياس الحصروني

بنت جبيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجمهورية": التجديد لـ"اليونيفيل" على طاولة بو حبيب وشيا
بالصورة - توقيف شاحنة كانت تقل عدداً من السوريين بطريقة مبتكرة عند نقطة حاجز للجيش اللبناني بشدرا في عكار

اقرأ ايضا في محليات

ضو: مع أهالي الكحالة بتحقيق شفاف وقضاء غير منحاز
13:12

ضو: مع أهالي الكحالة بتحقيق شفاف وقضاء غير منحاز

كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "لا للعدالة الانتقائية ‏ولا لدولة على ناس وناس ‏مع أهالي الكحالة بمطالبهم بتحقيق شفاف وعدالة كاملة وقضاء غير منحاز".

13:12

ضو: مع أهالي الكحالة بتحقيق شفاف وقضاء غير منحاز

كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "لا للعدالة الانتقائية ‏ولا لدولة على ناس وناس ‏مع أهالي الكحالة بمطالبهم بتحقيق شفاف وعدالة كاملة وقضاء غير منحاز".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023