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محليات

كنعان التقى مديرة البنك الدولي وتم البحث في الاصلاحات وما انجز منها تشريعياً

2023-08-18 | 10:45
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كنعان التقى مديرة البنك الدولي وتم البحث في الاصلاحات وما انجز منها تشريعياً
كنعان التقى مديرة البنك الدولي وتم البحث في الاصلاحات وما انجز منها تشريعياً

كنعان يلتقي مديرة البنك الدولي وبحث في الاصلاحات وما انجز منها تشريعياً

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان المديرة المنتدبة لشؤون العمليات لدى البنك الدولي آنا بيردي القادمة من واشنطن في زيارة للبنان تستغرق بضعة أيام، بحضور المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك جان كريستوف كاريه.

وقد تم خلال الاجتماع بحث الوضع في لبنان من كافة الجوانب لاسيما المالية والاقتصادية كما الإصلاحات والتشريعات الاصلاحية ومن بينها الصندوق السيادي و الطاقة المتجددة اللذان انجزا مؤخراً في لجنة المال والموازنة وادرجا على جدول أعمال الجلسة التشريعية الاخيرة  والتي لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب. 

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كنعان التقى مديرة البنك الدولي وتم البحث في الاصلاحات وما انجز منها تشريعياً

محليات

ابراهيم كنعان

جان كريستوف كاريه

لجنة المال والموازنة

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