الأبيض بحث في ترتيبات تسلم المساعدة الطبية العمانية: دعم الاهل والأصدقاء يساعدنا على الصمود

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، سفير لبنان في عمان البير سماحة، وتناول البحث الترتيبات اللوجستية لتسلم المساعدة الطبية المقدمة هبة من السلطان هيثم بن طارق للبنان في الأسبوع الثاني من شهر أيلول المقبل، والتي تتضمن 20 طنا من ادوية الطوارئ والرعاية الخاصة.