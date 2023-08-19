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محليات

"اللواء": بوحبيب الى نيويورك لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل

2023-08-19 | 01:34
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&quot;اللواء&quot;: بوحبيب الى نيويورك لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل
"اللواء": بوحبيب الى نيويورك لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل

ذكرت معلومات لصحيفة "اللواء" ان ​وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب ​يوم الثلاثاء المقبل، على رأس الوفد اللبناني الى نيويورك، لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل الجديد الجارية التداول به في اروقة منظمة الامم المتحدة

، ويواصل مسعاه الذي بدأه في بيروت مع سفراء الدول الكبرى وسفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي لتعديل قرار التجديد الذي يمنح القوات الدولية صلاحيات التفتيش والمداهمات في القرى الجنوبية من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، مع ان الامر لم يطبق كاملاعلى الارض بسبب حساسية الوضع وهوما سيؤكد عليه الوزير.

وكان التقى بو حبيب امس، على التوالي: القائم بالاعمال الفرنسي فرنسوا غيوم، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، سفير الصين جيان مينجيان، وتناول البحث موضوع التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب مناقشته في مجلس الامن في الامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

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محليات

عبد الله بو حبيب

اليونيفيل

الأمم المتحدة

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أبو الحسن : لا بديل للحوار و تيمور جنبلاط ناقش مع لودريان الأسئلة المطروحة
05:42

أبو الحسن : لا بديل للحوار و تيمور جنبلاط ناقش مع لودريان الأسئلة المطروحة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن ضمن حديثٍ إذاعي الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ناقش في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسئلة المطروحة اليوم في الرسالة التي وجهت للنواب واعطاه جوابا مباشرا وواضحا عليها"، معلنا أنه "مع التحفظ على هذه الرسالة بشكلها، اذ هناك مجلس نيابي منتخب وسيد نفسه ومستمد سلطته من الشعب". ​

05:42

أبو الحسن : لا بديل للحوار و تيمور جنبلاط ناقش مع لودريان الأسئلة المطروحة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن ضمن حديثٍ إذاعي الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ناقش في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسئلة المطروحة اليوم في الرسالة التي وجهت للنواب واعطاه جوابا مباشرا وواضحا عليها"، معلنا أنه "مع التحفظ على هذه الرسالة بشكلها، اذ هناك مجلس نيابي منتخب وسيد نفسه ومستمد سلطته من الشعب". ​

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