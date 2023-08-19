الوكالة الوطنية : العثور على شاب جثة في منزله في عرسال

لفت عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن ضمن حديثٍ إذاعي الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ناقش في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسئلة المطروحة اليوم في الرسالة التي وجهت للنواب واعطاه جوابا مباشرا وواضحا عليها"، معلنا أنه "مع التحفظ على هذه الرسالة بشكلها، اذ هناك مجلس نيابي منتخب وسيد نفسه ومستمد سلطته من الشعب". ​



