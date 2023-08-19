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محليات

نائب رئيس بلدية الكحالة "النهار": لن نسلم احدا..نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف

2023-08-19 | 02:32
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نائب رئيس بلدية الكحالة &quot;النهار&quot;: لن نسلم احدا..نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف
نائب رئيس بلدية الكحالة "النهار": لن نسلم احدا..نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف

اكد نائب رئيس بلدية الكحالة غسان الزغبي لصحيفة "النهار" أن "هناك رفضاً واضحاً من البلدة لتسليم الشبان الأربعة، ولو بمثابة شهود عيان ، قبل أن يقوم القضاء باستدعاء من يجب استدعاؤهم من الجهة المقابلة أي جهة حزب الله، الذين باشروا أولاً بالاعتداء على المواطنين العزّل في البلدة".

 وقال الزغبي : "لن نسلّم أحداً، نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف، نحن تحت سقف القانون والدولة، "بدن يروقو علينا شوي"، لا أحد يعيّرنا، لكن نرفض الظلم. فجرحنا بمقتل جو بجاني لم يندمل بعد، خصوصاً أن لا شيء في ملفه حتى الساعة، وبالتالي، نرفض الظلم علينا، والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان "الصح"، أي بمن قتل فادي بجاني".

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نائب رئيس بلدية الكحالة "النهار": لن نسلم احدا..نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف

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الكحالة

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أبو الحسن : لا بديل للحوار و تيمور جنبلاط ناقش مع لودريان الأسئلة المطروحة
05:42

أبو الحسن : لا بديل للحوار و تيمور جنبلاط ناقش مع لودريان الأسئلة المطروحة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن ضمن حديثٍ إذاعي الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ناقش في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسئلة المطروحة اليوم في الرسالة التي وجهت للنواب واعطاه جوابا مباشرا وواضحا عليها"، معلنا أنه "مع التحفظ على هذه الرسالة بشكلها، اذ هناك مجلس نيابي منتخب وسيد نفسه ومستمد سلطته من الشعب". ​

05:42

أبو الحسن : لا بديل للحوار و تيمور جنبلاط ناقش مع لودريان الأسئلة المطروحة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن ضمن حديثٍ إذاعي الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ناقش في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسئلة المطروحة اليوم في الرسالة التي وجهت للنواب واعطاه جوابا مباشرا وواضحا عليها"، معلنا أنه "مع التحفظ على هذه الرسالة بشكلها، اذ هناك مجلس نيابي منتخب وسيد نفسه ومستمد سلطته من الشعب". ​

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