نائب رئيس بلدية الكحالة "النهار": لن نسلم احدا..نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف

وقال الزغبي : "لن نسلّم أحداً، نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف، نحن تحت سقف القانون والدولة، "بدن يروقو علينا شوي"، لا أحد يعيّرنا، لكن نرفض الظلم. فجرحنا بمقتل جو بجاني لم يندمل بعد، خصوصاً أن لا شيء في ملفه حتى الساعة، وبالتالي، نرفض الظلم علينا، والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان "الصح"، أي بمن قتل فادي بجاني".