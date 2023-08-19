نائب رئيس بلدية الكحالة "النهار": لن نسلم احدا..نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف
اكد نائب رئيس بلدية الكحالة غسان الزغبي لصحيفة "النهار" أن "هناك رفضاً واضحاً من البلدة لتسليم الشبان الأربعة، ولو بمثابة شهود عيان ، قبل أن يقوم القضاء باستدعاء من يجب استدعاؤهم من الجهة المقابلة أي جهة حزب الله، الذين باشروا أولاً بالاعتداء على المواطنين العزّل في البلدة".
وقال الزغبي : "لن نسلّم أحداً، نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف، نحن تحت سقف القانون والدولة، "بدن يروقو علينا شوي"، لا أحد يعيّرنا، لكن نرفض الظلم. فجرحنا بمقتل جو بجاني لم يندمل بعد، خصوصاً أن لا شيء في ملفه حتى الساعة، وبالتالي، نرفض الظلم علينا، والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان "الصح"، أي بمن قتل فادي بجاني".