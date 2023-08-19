حميه: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء خطوط حمراء وصيانة الطرق من المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية
حميه: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء خطوط حمراء وصيانة الطرق من المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية
اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، الى انه "في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية".