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محليات

حميه: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء خطوط حمراء وصيانة الطرق من المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية

2023-08-19 | 04:50
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حميه: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء خطوط حمراء وصيانة الطرق من المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية
حميه: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء خطوط حمراء وصيانة الطرق من المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية

حميه: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء خطوط حمراء وصيانة الطرق من المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية

 اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، الى انه "في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية".
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حميه: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء خطوط حمراء وصيانة الطرق من المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية

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أبو الحسن : لا بديل للحوار و تيمور جنبلاط ناقش مع لودريان الأسئلة المطروحة
05:42

أبو الحسن : لا بديل للحوار و تيمور جنبلاط ناقش مع لودريان الأسئلة المطروحة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن ضمن حديثٍ إذاعي الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ناقش في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسئلة المطروحة اليوم في الرسالة التي وجهت للنواب واعطاه جوابا مباشرا وواضحا عليها"، معلنا أنه "مع التحفظ على هذه الرسالة بشكلها، اذ هناك مجلس نيابي منتخب وسيد نفسه ومستمد سلطته من الشعب". ​

05:42

أبو الحسن : لا بديل للحوار و تيمور جنبلاط ناقش مع لودريان الأسئلة المطروحة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن ضمن حديثٍ إذاعي الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ناقش في قصر الصنوبر مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسئلة المطروحة اليوم في الرسالة التي وجهت للنواب واعطاه جوابا مباشرا وواضحا عليها"، معلنا أنه "مع التحفظ على هذه الرسالة بشكلها، اذ هناك مجلس نيابي منتخب وسيد نفسه ومستمد سلطته من الشعب". ​

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