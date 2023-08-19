حميه: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء خطوط حمراء وصيانة الطرق من المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية

حميه: تغذية المطار والمرفأ بالكهرباء خطوط حمراء وصيانة الطرق من المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية