الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

تيمور جنبلاط يحذّر "المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية ولعدم الإستمرار في المناخ التعطيلي"

2023-08-19 | 08:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تيمور جنبلاط يحذّر &quot;المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية ولعدم الإستمرار في المناخ التعطيلي&quot;
تيمور جنبلاط يحذّر "المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية ولعدم الإستمرار في المناخ التعطيلي"

حذّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط من "مغبة الاستمرار في المناخ التعطيلي السائد وانسداد الافق السياسي للحوار ومقاطعة الجلسات التشريعية وخلق هذا الكم من المعوقات، في ظل الأزمات المثقلة بالتداعيات السياسية والرئاسية والمالية والاجتماعية".

 وفي تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، أكد جنبلاط أن "المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية على حساب الوطن، ولجم مسلسل الانهيارات، والشروع الى التوافق على إدارة أزمتنا الداخلية على نحو سليم، وبحث المقاربات الموضوعية لإنتاج الحلول المنتظرة، وخصوصا منها رئاسة الجمهورية كما باقي العقد السياسية، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. فلكل منّا موقفه السياسي الذي لا يجوز بأي حال عدم أخذه بعين الاعتبار مصلحة المواطن ومعاناته".

وجدد النائب جنبلاط دعوته إلى "إنهاء الشغور المتمادي في المجلس العسكري وخصوصا موقع رئيس الأركان، الذي يحق له وحده بموجب قانون الدفاع توّلي صلاحيات قائد الجيش في حالة الشغور دون سواه
مقالات ذات صلة
تيمور جنبلاط يحذّر "المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية ولعدم الإستمرار في المناخ التعطيلي"

محليات

جنبلاط

تيمور جنبلاط

التقدمي الإشتراكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
طارق ترشيشي : الخلاف بين القيادة السعودية وحزب الله بطريقه إلى الحل وهناك تواصل بين الطرفين
طارق ترشيشي لـ "هنا بيروت" : الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله مستمر و سينتهي بقبول التيار بـ سليمان فرنجية

اقرأ ايضا في محليات

المكتب الإعلامي لوزير الثقافة يرد على النائب مارك ضو : أزعجك أنّ نقاء "لقاء البيّاضة" لم يتعكّر بذكر اسمك
Play
10:09

المكتب الإعلامي لوزير الثقافة يرد على النائب مارك ضو : أزعجك أنّ نقاء "لقاء البيّاضة" لم يتعكّر بذكر اسمك

رد المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى على النائب مارك ضو من دون أن يسميه، وذلك تعقيبا على ما أدلى به الأخير في مقابلة له اليوم عبر تلفزيون "الجديد" من أن الوزير المرتضى يحرض عليه في البيئة الدرزية والا فلماذا ذهب الى خلوات البياضة.

10:09

المكتب الإعلامي لوزير الثقافة يرد على النائب مارك ضو : أزعجك أنّ نقاء "لقاء البيّاضة" لم يتعكّر بذكر اسمك

رد المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى على النائب مارك ضو من دون أن يسميه، وذلك تعقيبا على ما أدلى به الأخير في مقابلة له اليوم عبر تلفزيون "الجديد" من أن الوزير المرتضى يحرض عليه في البيئة الدرزية والا فلماذا ذهب الى خلوات البياضة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023