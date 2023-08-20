الديار: رسالة لودريان لم تخرج عن الأصول الديبلوماسية وسبق أن تحاور مع القوى السياسية بمضمونها
أفادت مصادر سياسية عليمة لصحيفة الديار، بأنّ "رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لم تخرج عن الأصول الديبلوماسية، وكان سبق وأن تحاور مع جميع القوى والكتل النيابية بمضمونها، أمّا طلب كتابتها خطياً، فليس لعدم وجود الثقة بينه وبين هذه المكوّنات، إنّما لتسهيل ورش العمل لدى عودته المرتقبة وإجراء المحادثات مع الأفرقاء، كما أنّ الموفد قد أرسلها عن حسن نيّة لتسريع مهمّته، وليس لإعطاء فروض العطلة الصيفية للنوّاب، أو إجراء الإمتحان لهم".