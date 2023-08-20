مصادر التيار الوطني الحر للديار: سيُرسل الإجابة عن السؤالين في رسالة لودريان وتأتي من مضمون ورقة الأولويات الرئاسية
كشفت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة الديار، بأنه "سيُرسل الإجابة عن السؤالين الموجوديِن في رسالة لودريان وهي تأتي من مضمون ورقة الأولويات الرئاسية التي سبق وأن جال بها على جميع الأحزاب والكتل النيابية، أمّا القوات اللبنانية فسبق وأن تحدّث رئيسها، بحسب أوساطها، عن خارطة الطريق وصفات ومواصفات ومهام الرئيس المطلوبة، كذلك فإنّ الإعتدال السنّي لا يرفض الإجابة، وفق المعلومات، رغم أنّه كان يتمنّى أن يحصل هذا الأمر تحت قبّة البرلمان، وقد أعلم لودريان بموقفه في تمّوز الماضي، لهذا فهو سيجيب بالموافقة على المشاركة في المحادثات الثنائية، مع التأكيد على مواصفات الرئيس المقتنع بها وهي أن لا يكون طرفاً، وقادراً على جمع جميع اللبنانيين، ولا شبهة فساد سابقة عليه، وأن تكون لديه رؤية إقتصادية تساهم في خطة التعافي، وأن يفتح القنوات مع الدول العربية".