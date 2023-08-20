الأنباء: الخلاف السياسي القائم جعل من مرحلة الشغور الرئاسي تتجاوز المعقول
لفتت مصادر سياسية إلى صحيفة الأنباء الالكترونية، إلى "إصرار تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل على المضي في عرقلة عمل الحكومة ومنع وزراء التكتل من حضور جلسات مجلس الوزراء لحشر الرئيس نجيب ميقاتي في الزاوية، ومنع حكومته من القيام بواجب تصريف الأعمال كما هو مطلوب منها دستورياً وعملياً، وذلك منعاً لتحويل صلاحيات رئاسة الجمهورية المعطلة من الفريق عينه الذي يعطل عمل الحكومة لأسباب لم تعد خافية على أحد".
وتوقفت المصادر، عند موقف حزب الله المؤيد للنائب باسيل، ورأت فيه ازدواجية في مواقف الحزب، فهو من جهة يرفض تعطيل عمل الحكومة، ومن جهة ثانية يساير باسيل لأسباب سياسية.
وأكدت المصادر أن "الخلاف السياسي القائم جعل من مرحلة الشغور الرئاسي تتجاوز المعقول".