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محليات

وزير البيئة: لإلزام الشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب تنظيف الموقع والشوارع المحاذية على نفقتها الخاصة

2023-08-20 | 01:52
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وزير البيئة: لإلزام الشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب تنظيف الموقع والشوارع المحاذية على نفقتها الخاصة
وزير البيئة: لإلزام الشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب تنظيف الموقع والشوارع المحاذية على نفقتها الخاصة

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، على حسابه عبر منصة "إكس": هذا الصباح الطريق العام المؤدي لمكان حفلة عمرو دياب على واجهة بيروت البحرية والنفايات المرمية عشوائيا بعدها، اما في الداخل فحدث ولا حرج، كنا قد لفتنا نظر بلدية بيروت حول الزام الشركة المنظمة رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها، وعليه ينبغي على محافظ بيروت تسطير محاضر نظافة عامة بحق المخالفين حسب المادة ٢٥ من مرسوم المحافظة على النظافة العامة رقم ٨٧٣٥ الذي ينص على ان "يعاقب الشخص الذي يقدم مخالفة طرح النفايات والاوراق والقشور او العلب الفارغة وغيرها او تركها امام محله او منزله...". والزام الشركة المنظمة للحفل تنظيف الموقع والشوارع المحاذية على نفقتها الخاصة، وتحمل كلفة المعالجة والطمر تحت مبدأ "الملوث يدفع" كما ينص قانون إدارة النفايات الصلبة ٨٠ (٢٠١٨)، وابراز ما يثبت ذلك للبلدية".

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وزير البيئة: لإلزام الشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب تنظيف الموقع والشوارع المحاذية على نفقتها الخاصة

محليات

ناصر ياسين

عمرو دياب

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