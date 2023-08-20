الراعي: الحوار الحقيقي والفاعل هو التّصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّه "لا يستطيع أحد في موقع المسؤوليّة، أن يعطّل كلام الله، والممارسة السّياسيّة الخاطئة أوصلت البلد إلى تفكّك مؤسّساته".

وخلال ترؤّسه القدّاس السّنوي لـ"كاريتاس" إقليم الجبة- بشري، في كنيسة الصّرح البطريركي في الديمان، تساءل الراعي: "ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وفق الدستور؟ فإنّهم يدركون أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات إجرائية، ويبتكرون قضية الضرورة فيما الضرورة واحدة وأساسية، هي انتخاب رئيس للجمهورية"، مشددًا على أنّكم "تهدمون الجمهورية وتبعثرون السّلطة، فخافوا الله ولعنة التّاريخ".



وأشار الراعي إلى أن "لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابيّة بمخالفة المادّة 49 من الدستور، والحوار الحقيقي والفاعل هو التّصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية".