ضرب ابنته القاصر من ذوي الاحتياجات الخاصّة ضرباً مبرحاً ما أدّى إلى وفاتها..شعبة المعلومات تلقي القبض عليه

صدر عن المديريّة العامّـة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة، البيان التالي:

ضرب ابنته القاصر من ذوي الاحتياجات الخاصّة ضربًا مبرحًا ما أدّى إلى وفاتها، وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه.#قوى_الأمن #الأمن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 20, 2023

"بتاريخ 12- 08- 2023، استُحضِرَت إلى أحد المستشفيات في محلة مرجعيون القاصر (ز. ظ. من مواليد عام ۲۰۱٤، لبنانية)، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة جثة هامدة. بنتيجة الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، صرّح أن الوفاة ناتجة عن وجود هواء في غشاء الرئة بالإضافة إلى كدمات في مختلف أنحاء جسدها".وتابع البيان: "على أثر ذلك باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد ملابسات الوفاة، وبنتيجة المتابعة تبيّن أنه الفتاة أُدخِلَت إلى المستشفى نتيجة ارتفاع حاد في الحرارة، وأُخرِجَت بعد توقيع والدها على تعهّد بإخراجها على مسؤوليته، وقد تم الاشتباه بإقدامه على ضرب ابنته ما أدى إلى وفاتها وهو المدعو:ق. ظ. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)بالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة دبين.بالتحقيق معه، اعترف أن ابنته هي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من شلل وسوء تغذية حاد، وأنّه أقدم عدة مرات على ضربها بهدف اسكاتها عن البكاء، وأنكر قيامه بالاعتداء عليها. وباستماع إفادة الزوجة، أكّدت ما ورد في إفادة زوجها، وقد تعهّدت بالاهتمام بباقي أولادها وعنايتهم.أجري المقتضى القانوني بحق الوالد وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".