القوات اللبنانية: لا صحة لما ورد في صحيفة الأنباء الكويتية حول الانتخابات الرئاسية

نفت الدّائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، "نفياً قاطعاً ما ورد في صحيفة "الأنباء" الكويتيّة حول الانتخابات الرّئاسيّة جملةً وتفصيلاً"، متمنّيةً على وسائل الإعلام "تجنُّب الأخبار المختلقة وغير الصّحيحة، والتّواصل معها لاستقاء المعلومات من مصادرها، حرصاً على صدقيّة هذه الوسائل".