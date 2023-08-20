ظافر ناصر : لن نذهب إلى التعطيل حتى لو حصل سليمان فرنجية على 65 صوت وهذا موقف ثابت

حتى اللحظة لم تتبلغ الأطراف اللبنانية أي قرار فرنسي بإرجاء زيارة موفدها الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت أو إلغائها، وكل الكتل النيابية أعلنت وضوح تعاطيها الايجابي بالرد على الأسئلة الفرنسية وتجاوبها مع الحوار الوطني باستثناء القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين.