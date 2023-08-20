ظافر ناصر : لن نذهب إلى التعطيل حتى لو حصل سليمان فرنجية على 65 صوت وهذا موقف ثابت

حتى اللحظة لم تتبلغ الأطراف اللبنانية أي قرار فرنسي بإرجاء زيارة موفدها الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت أو إلغائها، وكل الكتل النيابية أعلنت وضوح تعاطيها الايجابي بالرد على الأسئلة الفرنسية وتجاوبها مع الحوار الوطني باستثناء القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين.
نظم "مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي" في بعلبك لقاء مع النائب إيهاب حمادة، لمناسبة الذكرى 17 لانتصار صيف 2006، تحت عنوان: "التمييز بين النضال الوطني المشروع والإرهاب"، في حضور فعاليات سياسية وبلدية واجتماعية.
بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهلي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال