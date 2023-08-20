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محليات

بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهالي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال

2023-08-20 | 11:24
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بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهالي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال
بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهالي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال

بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهلي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال

 أوضح الشاب وليام نون شقيق جو نون الذي قضى في إنفجار الرابع من اب عام 2020 حقيقة بيان أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت الذي استهدف  ليل أمس في البيال اي حفلة عمرو دياب على وجه التحديد حيث تبيّن فيما بعد أن البيان عائد للمتحدث باسم اللجنة التأسيسية لتجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط فقط وأوضح وليام نون التفاصيل عبر الفيديو التالي: 

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محليات

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إنفجار المرفأ

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