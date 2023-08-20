الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

إيهاب حمادة: نراهن على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي انتجت تحريرا وانتصارا وترسيما

2023-08-20 | 14:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيهاب حمادة: نراهن على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي انتجت تحريرا وانتصارا وترسيما
إيهاب حمادة: نراهن على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي انتجت تحريرا وانتصارا وترسيما

نظم "مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي" في بعلبك لقاء مع النائب إيهاب حمادة، لمناسبة الذكرى 17 لانتصار صيف 2006، تحت عنوان: "التمييز بين النضال الوطني المشروع والإرهاب"، في حضور فعاليات سياسية وبلدية واجتماعية.

واستهل اللقاء الدكتور هولو فرج شارحا "أبعاد النضال الفكري والثقافي والاجتماعي والعمراني، وفق عناوين متعددة تشكل مشروع حياة، في حين أن الإرهاب هو  خطر على البشرية جمعاء، يستهدف الأرواح البريئة ويدمر الممتلكات والمكتسبات، ويزعزع الأمن والاستقرار ويعطل مشاريع التنمية، ويسبب الخسائر  والقتل والتدمير والتهجير والعنف".
 
ورأى حمادة أن "المشهد الذي رأيناه خلال حادثة الكحالة، رغم كل التحريض من قبل بعض الجهات السياسية ووسائل إعلام الفتنة وبعض الأشخاص، لم يستطيعوا ان يأخذوا لبنان الى حيث يريدون، ولم يحققوا أهدافهم الخبيثة".
 
وتابع: "لقد اعتلوا الشاشات لينفثوا سمومهم، وحصل في حادثة الكحالة بعض الاستغلال والقراءة المقلوبة للصورة، وفي لحظة الفتنة وشد العصب الطائفي رأينا تجاوب العشرات فقط، وهذا يمثل صورة الرفض لكل ما كانوا  يصبون إليه، فلم يستطيعوا ان يؤثروا أو يستقطبوا من خلال خطابهم الفتنوي المرفوض، وهذا الأداء لن يزيدنا سوى تمسكاً بمقاومة محتضنة من كل الألوان والأطياف".

وأضاف: "من خلال ما شاهدنا يمكننا أن نراهن على وحدة اللبنانيين، وعلى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي انتجت تحريرا وانتصارا على مستوى الترسيم البحري والاستخراج من أجل الوصول إلى بلد زاهر يليق بنا جميعاً".

ودعا إلى أن"نكون حذرين لأن الأميركي يعمل  من أجل إعادة داعش الى الحياة من جديد، وفتح أبوابا جديدة لها في حماة وسهل الغاب، وما شهدناه في لبنان قبل أيام يؤكد ذلك، لأن أميركا ومن خلال ومشاريعها تبحث عن فوضى. العقوبات تشتد والحصار يشتد، والأميركي عاد وكشف عن أسنانه الصفراء من خلال استعادته لداعش"

وأعرب حمادة عن "الاعتزاز بثلاثية المقاومة والجيش والشعب، إلى جانب الجيش السوري الذي حمى لبنان ودعم المقاومة والجيش في معركة جرود السلسلة الشرقية في مواجهة المشروع التكفيري الصهيوأميركي".

وختاما جرى توزيع الإفادات على الناجحين في الدورات التدريبية والتعليمية المجانية التي أقامها المركز.
مقالات ذات صلة
إيهاب حمادة: نراهن على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي انتجت تحريرا وانتصارا وترسيما

محليات

ايهاب حمادة

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟
الشيخ نبيل قاووق من صور: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة

اقرأ ايضا في محليات

مصادر لـ"الجديد": الأهم من الرسالة الفرنسية هو الجوهر المتمثل بإجراء حوار وطني
Play
14:58
Play

مصادر لـ"الجديد": الأهم من الرسالة الفرنسية هو الجوهر المتمثل بإجراء حوار وطني

حتى اللحظة لم تتبلغ الأطراف اللبنانية أي قرار فرنسي بإرجاء زيارة موفدها الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت أو إلغائها، وكل الكتل النيابية أعلنت وضوح تعاطيها الايجابي بالرد على الأسئلة الفرنسية وتجاوبها مع الحوار الوطني باستثناء القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين.

14:58

مصادر لـ"الجديد": الأهم من الرسالة الفرنسية هو الجوهر المتمثل بإجراء حوار وطني

حتى اللحظة لم تتبلغ الأطراف اللبنانية أي قرار فرنسي بإرجاء زيارة موفدها الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت أو إلغائها، وكل الكتل النيابية أعلنت وضوح تعاطيها الايجابي بالرد على الأسئلة الفرنسية وتجاوبها مع الحوار الوطني باستثناء القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين.

بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهالي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال
11:24

بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهالي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال

بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهلي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال

11:24

بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهالي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال

بالفيديو – وليام نون يوّضح حقيقة بيان أهلي شهداء المرفأ الذي استهدف حفلة عمرو دياب في البيال

الخارجية اللبنانية : نراقب بقلق تطور الاحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص
10:19

الخارجية اللبنانية : نراقب بقلق تطور الاحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص

وزارة الخارجية اللبنانية : "نراقب وزارة الخارجية اللبنانية بقلق تطور الاحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص

10:19

الخارجية اللبنانية : نراقب بقلق تطور الاحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص

وزارة الخارجية اللبنانية : "نراقب وزارة الخارجية اللبنانية بقلق تطور الاحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023