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محليات

شهيب بعد لقائه ميقاتي: رئيس الحكومة حريص على نجاح العام الدراسي المقبل وسنتابع الموضوع مع وزير التربية

2023-08-21 | 04:06
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شهيب بعد لقائه ميقاتي: رئيس الحكومة حريص على نجاح العام الدراسي المقبل وسنتابع الموضوع مع وزير التربية
شهيب بعد لقائه ميقاتي: رئيس الحكومة حريص على نجاح العام الدراسي المقبل وسنتابع الموضوع مع وزير التربية

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية عضو" اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب يرافقه امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، رئيس تعاونية الموظفين السابق أنور ضو، ومفوض التربية في الحزب الاشتراكي سمير نجم.

وبعد اللقاء قال شهيب:"الهدف من الزيارة انقاذ العام الدراسي وحفظ حقوق الهيئات التعليمية واستطردا حماية التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية في لبنان، وكان التركيز على كيفية صرف مبلغ ٥٠٠٠ مليار ليرة الذي خصص للتربية وتم اقراره في اخر جلسة لمجلس الوزراء كدفعة اولى وضرورة وصول هذا المبلغ بشكل منتظم الى المدارس والاساتذة والمعلمين بعد تأمين الحوافز اللازمة لهم من اجل انهاء العام الدراسي المقبل  بشكل طبيعي ،لان هناك اصرارا من قبل المعلمين والنقابات على عدم العودة الى التدريس والى المدارس الرسمية اذا لم تحصّل حقوقهم كاملة، مع المحافظة على كرامة الاستاذ وقدرته على التعليم والانتقال الى المدرسة الرسمية".

ورأى انه "آن الاوان ليقتنع الجميع ان التربية والتعليم هما حق لكل مواطن في لبنان، والاستثمار الحقيقي في  التربية هو في المعلم ، بالتالي الحفاظ على المعلمين ضرورة وواجب كما قلنا دائمًا"، وقال:"نحن في الحزب عقدنا اجتماعات  عدةمع مفوضية التربية وبدأنا بحراك من خلال المؤتمر ، وسنلتقي الرئيس نبيه بري وجميع المعنيين بالوضع المالي. المشكلة ليست في التعليم  ولا في وزارة التربية ولا في المعلم، بل في التمويل اللازم ، وبالتالي كما الرغيف مهم للمواطن، فالتعليم من المهام الاساسية لانقاذ المجتمع في لبنان. الاستثمار الحقيقي هو في المعلم الذي هو عماد الوصول الى هذا الحق الذي هو حق التعلم لكل طالب وولد في لبنان".

وأضاف:" أبدى الرئيس ميقاتي حرصه الشديد على نجاح العام الدراسي المقبل، وسنتابع الموضوع مع وزير التربية ومع جميع المعنيين وتحديدا في ما خص الموضوع المالي".

وردا على سؤال قال: "هناك ٥٠٠٠مليار ليرة والبحث هو في كيفية ايصاله  للمدرسة وللمعلم، وتحديدا كيفية الحفاظ على كرامة المعلم من خلال الدفع بالدولار".

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أكرم شهيب

نجيب ميقاتي

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