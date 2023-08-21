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معلومات "الجديد" : اللجنة الوزارية طلبت التأكد من مخزون الطاقة والواقع الحالي في المعامل دون الالتزام بأي تعهد حيال الباخرة
معلومات "الجديد" : اللجنة الوزارية طلبت التأكد من مخزون الطاقة والواقع الحالي في المعامل دون الالتزام بأي تعهد حيال الباخرة
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زياد حواط : "الثنائي" يعطل البلد وطاولة الحوار تشويه للحقيقة ولن توصل الى نتيجة
2023-08-21 | 05:33
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جان إيف لودريان
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