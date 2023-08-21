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محليات

قائد الجيش عرض الاوضاع مع وفد نيابي والتقى وفدا من أهالي بلدة الكحالة

2023-08-21 | 07:18
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قائد الجيش عرض الاوضاع مع وفد نيابي والتقى وفدا من أهالي بلدة الكحالة
قائد الجيش عرض الاوضاع مع وفد نيابي والتقى وفدا من أهالي بلدة الكحالة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي، النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو، وتناول البحث الأوضاع العامة والتحديات الأمنية في البلاد.

وأكد النواب دعمهم للجيش منوهين ب"أدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9/8/2023".

كما شددوا على "أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان".

كما استقبل وفدًا من أهالي بلدة الكحالة بحضور مدير المخابرات، وتم تداول  شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها.

وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين" أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا".

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محليات

جوزاف عون

جوزيف عون

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