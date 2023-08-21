نضال السبع : مهمة لودريان مستمرة والأخير أبلغ الأطراف السياسية بأن هذه الفرصة الأخيرة لهم

معلومات "الجديد" : اللجنة الوزارية طلبت التأكد من مخزون الطاقة والواقع الحالي في المعامل دون الالتزام بأي تعهد حيال الباخرة

معلومات "الجديد" : اللجنة الوزارية طلبت التأكد من مخزون الطاقة والواقع الحالي في المعامل دون الالتزام بأي تعهد حيال الباخرة