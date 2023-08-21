شيخ العقل: لسحب مشروع الغاء العقوبة عن الشاذّين من مجلس النواب

دعا سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى خلال رعايته اليوم احتفال تخرج الدفعة الاولى من الطلاب والطالبات في كلية الامير السيد عبدالله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية "النواب المتحمّسين لمشروع الغاء العقوبة عن الشاذّين الذي يطرحه مشروع القانون المقدم بهذا الخصوص، سحبه فوراً من المجلس النيابي ومن التداول، كونه يمثل نوعاً من أنواع الترويج للمعصية وتسهيلاً لانتشار الرذيلة وإباحة للمحذورات واستبداله بآخر بنّاء في التثقيف والتربية والمعالجة."

كما يذكر أن شيخ العقل أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى مثنياً على "مشروع القانون الذي يسعى لإقراره، تحت عنوان: "التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي"، مؤكداً "دعمه ومساندته لكل ما يؤول الى صون الاسرة والقيم، واعتباره أن "لا كرامة للانسان بدون القيم ولا حياة تليق به بدون كرامة".