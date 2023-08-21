البزري يبدي إستعداده التعاون من أجل إنجاح مهمة بلدية صيدا وخدمة المدينة

وتمنى البزري للرئيس الجديد ولنائبه وللمجلس البلدي التوفيق في هذه المرحلة الدقيقة، مثمناً الدور الذي قام به رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد السعودي.

كما أبدى البزري إستعداده للتعاون وتقديم المساعدة المطلوبة من أجل إنجاح مهمة البلدية وخدمة مدينة صيدا وأهلها والتخفيف من معاناة المواطنين.