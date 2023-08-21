بو حبيب استقبل القائم بالأعمال الفرنسي في زيارة تعارف

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع "اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء" بعد ظهر اليوم في السرايا وشارك فيه: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم،وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى ، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك على رأس وفد من مجلس الادارة.