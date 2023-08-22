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محليات

"الاخبار": حملة نواب المعارضة تربك الفرنسيين وتحرج لودريان

2023-08-22 | 01:32
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&quot;الاخبار&quot;: حملة نواب المعارضة تربك الفرنسيين وتحرج لودريان
"الاخبار": حملة نواب المعارضة تربك الفرنسيين وتحرج لودريان

لوحِظ أن أحزاباً وكتلاً نيابية بدأت تتعامل باستخفاف مع عودة المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار".

وبحسب الصحيفة يتحدّث نواب معارضون للأداء الفرنسي في إدارة الأزمة عن انتهاء مهمة الموفد بعد "الخطأ الجسيم" الذي ارتكبه بتوجيه رسالة إلى الكتل البرلمانية حول مواصفات الرئيس وأولويات مهمته.

الى ذلك قالت مصادر متابعة إن "الحملة التي يشنّها نواب المعارضة أربكت الفرنسيين وتسبّبت بإحراج كبير للودريان الذي تلقّى انتقادات من مسؤولين في بلاده".

 وتابعت أن قسماً من "المعارضة" يبدو مصراً على إنهاء الدور الفرنسي "بمساعدة من الخارج للبدء بمرحلة جديدة من المعركة الرئاسية عنوانها قائد الجيش جوزف عون".

وأكّدت المصادر أن "الأميركيين والسعوديين ينسّقون بشكل يومي مع نواب في المعارضة لحرق أي مبادرة حوارية في انتظار الوقت المناسب للكشف عن مرشّحهم الرئاسي".

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محليات

لبنان

الانتخابات الرئاسية

لودريان

نواب المعارضة

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