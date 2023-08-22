"الشرق الاوسط": رياض سلامة "يختفي" في لبنان.. سجّل مقاطع فيديو عزَّزها بوثائق خطيّة

ووصف المصدر ما أقدم عليه سلامة بـ"القرار الذكي جداً الذي يحميه من التصفية الجسدية"، لافتاً إلى أنَّ "المعطيات تشير إلى أنَّ المعلومات ستُنشر (أونلاين) في حال تعرّض سلامة لأي مكروه".

في هذا الوقت، تابعت الصحيفة، تتَّجه الأنظار إلى جلسة استجواب سلامة المحددة يوم الثلاثاء المقبل. وأكَّد مصدر قضائي للصحيفة أنَّ الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً عن مذكرة جلب سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيّب للمرة الثانية على التوالي بعد أن امتنع عن المثول في 2 أغسطس (آب) الحالي.

وأضاف المصدر: "تبيّن أنَّ الدورية الأمنية التي كلّفت مهمة تبليغه لم تعثر عليه في منزله الكائن بمنطقة الرابية في جبل لبنان".

وأشار المصدر إلى أنَّ "المذكرة الجديدة حددت إقامة سلامة في 3 منازل يملكها في الرابية وجونيه والصفرا في جبل لبنان)"؛ لكنّ "ذلك لا يعني حتمية وجوده وتبليغه شخصياً".