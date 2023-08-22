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محليات

"مش فاتح دكان على حسابي".. بو حبيب لـ"نداء الوطن": غالبية الملحقين الإقتصاديين بلا إنتاجية

2023-08-22 | 02:31
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&quot;مش فاتح دكان على حسابي&quot;.. بو حبيب لـ&quot;نداء الوطن&quot;: غالبية الملحقين الإقتصاديين بلا إنتاجية
"مش فاتح دكان على حسابي".. بو حبيب لـ"نداء الوطن": غالبية الملحقين الإقتصاديين بلا إنتاجية

اصر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في حديث لصحيفة "نداء الوطن" على أنّ قرار وقف التعاقد مع الملحقين الإقتصاديين كان لا بد من اتخاذه ليكون بمثابة جرس انذار مؤكداً أنّ "الإجراء الذي اتخذه محض اداري ميزانه انتاجية هؤلاء مقارنة مع ما يتقاضونه وفي ظل التقشف المفروض على الوزارة".

واضاف بو حبيب: "قبل تسلمي منصبي في الوزارة كان بدأ البحث بمصيرهم. صودف تعيينهم مع انتشار كورونا فلم تتسنَ لهم ممارسة عملهم بالشكل المطلوب. وكان تقييمهم من قبل السفراء يتراوح بين الجيد والمعدوم".

 بطبيعة الحال، تابعت الصحيفة ، لا ينكر بو حبيب أنّ هذا التقييم خضع في مطارح معينة لعلاقة السفير مع الملحق الإقتصادي في سفارته والتي لم تكن على خير ما يرام "كانت تعتري هذه العلاقة خلافات كثيرة في معظم السفارات فكان السفير يعتبر أنّ الملحق الإقتصادي كما باقي موظفي السفارة خاضع لسلطته بينما يعتبر الملحق الإقتصادي أنّ لا شأن للسفير بالتعاطي المباشر معه".

وقال : "لم أقم بما هو جديد. حين تسلمت وجدت أنّ بحثاً أجري في عهد وزارء سابقين ويقضي بإلغاء العقود معهم، وفي التقارير التي ترد إلى الوزارة لم يكن دورهم استثنائياً، وغالبيتهم لم يدخل إلى خزينة الدولة قرشاً واحداً ولم يعزز حركة التبادل التجاري بين بلده والبلد المضيف".

 وتابع وزير الخارجية "خلال جولاتي لاحظت أنّ عدداً قليلاً من هؤلاء يستحق البقاء في منصبه بالنظر إلى المهام التي يؤديها، وخصوصاً الملحقين الإقتصاديين في واشنطن وبروكسل وتقييمهم دائماً ايجابي، بالمقابل هناك ملحقون نتيجة عملهم معدومة".

وأعاد التأكيد على أنّ الإجراء الذي اتبعه يتوافق مع صلاحياته القانونية "مش فاتح دكان على حسابي، هناك عقود مبرمة مع هؤلاء، للوزير صلاحية البت بها وارتأيت وقف العمل بها توافقاً مع الخطوات الترشيدية لنفقات الوزارة، استشرت رئيس الحكومة ونلت موافقته على الخطوة تماماً كما سبق وحصل مع تشكيلات الفئة الثالثة".

وبعد القرار فوجئ بو حبيب باعتراض الوزراء داخل جلسة الحكومة وقال: "اتصل بي رئيس الحكومة يبلغني بوجود اعتراضات من وزراء الضناعة والزراعة والسياحة والإقتصاد على تجميد عقود الملحقين الإقتصاديين وأنه طلب منهم الإجتماع معي للتنسيق، ولغاية اليوم لم يبادر أي منهم للتواصل معي بينما سمعت وزير الزراعة عباس الحاج حسن ينتقد الخطوة. سألته كم واحداً من هؤلاء تعرف؟ ولماذا لم تستفسر مني قبل أن تعلن موقفك؟ فكان جوابه برسالة مكتوبة "منحكي بكرا"، ولغاية الساعة لم يتصل لمعرفة حقيقة الموقف".

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