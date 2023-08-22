الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

يعنّف زوجته وابنته القاصر ويهددهما بالقتل .. "المعلومات" تكشف هويته وتوقفه

2023-08-22 | 03:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
يعنّف زوجته وابنته القاصر ويهددهما بالقتل .. &quot;المعلومات&quot; تكشف هويته وتوقفه
يعنّف زوجته وابنته القاصر ويهددهما بالقتل .. "المعلومات" تكشف هويته وتوقفه

يعنّف زوجته وابنته القاصر ويهددهما بالقتل .. "المعلومات" تكشف هويته وتوقفه

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة بأنواعها كافة في مختلف المناطق اللبنانية ومنها جرائم التعنيف الأسري، توافرت معطيات بتاريخ 14-08-2023، حول قيام أحد الأشخاص في بلدة حولا - مرجعيون بتعنيف زوجته وابنته القاصر، وتهديدهما بالقتل بواسطة أسلحة حربية بشكل مستمر واحتجازهما في المنزل في البلدة المذكورة."
واضاف البيان انه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات في بلدة حولا، تمكنت من التثبت من صحة المعطيات حول عملية التعنيف، وتبين أن المتورط بتعنيف زوجته وابنته القاصر، يدعى: ذ.ع. (من مواليد عام 1967، لبناني)
بالتاريخ ذاته، نفذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة للمنزل المذكور، حيث تم توقيفه. وبتفتيش المنزل، تم ضبط بندقية حربية نوع "م 16" مع متمماتها ومسدس حربي مع ممشط.
جرى عرض الفتاة البالغة من العمر 6 سنوات على طبيب شرعي لمعاينتها، حيث صرح أنها تعرضت للتعنيف والضرب، وبدت على جسدها آثار الضرب والتعذيب وحالتها تستدعي عرضها على طبيب نفسي.
بالتحقيق مع (ذ.ع.)، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتعنيف وتعذيب زوجته وابنته وتهديدهما بالقتل بواسطة أسلحة حربية.
باستماع إفادة الزوجة، صرحت أنها وابنتها تتعرضان للضرب والتعذيب من قبل زوجها، وادعت عليه بجرم التهديد بالقتل والتعنيف، علما أنها لم تدع عليه سابقا خوفا من ردة فعله.
أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء."
مقالات ذات صلة
يعنّف زوجته وابنته القاصر ويهددهما بالقتل .. "المعلومات" تكشف هويته وتوقفه

محليات

قوى الأمن

شعبة المعلومات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إضراب مفتوح لعمال وموظفي اتحاد بلديات بعلبك وبلدية دورس احتجاجا على عدم تقاضي رواتبهم منذ بداية السنة
مكتب ميقاتي: هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا

اقرأ ايضا في محليات

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية
Play
06:14
Play

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية

06:14

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية

ميشال ضاهر : جبران باسيل يطلب المستحيل من الحزب لكسب الوقت حتى خروج جوزيف عون من المؤسسة العسكرية

ميقاتي خلال جولته وبري على منصة الحفر في البلوك 9 : نأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور
Play
04:59

ميقاتي خلال جولته وبري على منصة الحفر في البلوك 9 : نأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور

قام رئيسا مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بجولة على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي.

04:59

ميقاتي خلال جولته وبري على منصة الحفر في البلوك 9 : نأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور

قام رئيسا مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بجولة على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023