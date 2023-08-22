هذا ما قاله بري من مطار بيروت قبل توجهه و ميقاتي على متن طوافة لتفقد منصة التنقيب في البلوك رقم 9

هذا ما قاله بري من مطار بيروت قبل توجهه و ميقاتي على متن طوافة لتفقد منصة التنقيب في البلوك رقم 9