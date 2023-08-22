ميقاتي خلال جولته وبري على منصة الحفر في البلوك 9 : نأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور

قام رئيسا مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بجولة على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي.