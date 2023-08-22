ميقاتي خلال جولته وبري على منصة الحفر في البلوك 9 : نأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور
قام رئيسا مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بجولة على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي.
وشارك في الجولة وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ،رئيس "هيئة ادارة قطاع البترول" وسام الذهبي،ووفد من شركة "توتال" الفرنسية.
وقد انتقل الوفد اللبناني من مطار رفيق الحريري الدولي الى منصة الحفر في المياه اللبنانية الجنوبية على متن طوافة تابعة لشركة "توتال" ، واطلع بري وميقاتي على الاستعدادات اللوجستية لبدء اعمال الحفر.
وفي السياق قال بري في تصريح: "في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال الى أن كان إتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ الاول من تشرين الأول عام ٢٠٢٠ . وأتوجه الى الباري عز وجل ألا تنقضي بضعة أشهر إلا ويمن على لبنان بدفقٌ من كرمه ، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به. والله المستجاب وكل أمل".
بدوره قال ميقاتي:في هذه المناسبة المهمة التي يشهدها لبنان، فاننا نتطلع بأمل بأن تحمل الايام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الازمات الكثيرة التي يعاني منها.
ان ما تحقق حتى الان هو انجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه، ونأمل ان يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور الذي نشهده على الصعد كافة.إنه يوم للوطن وصفحة مضيئة في التاريخ.