تسبب بوفاته بعدما صدمه في صيدا ولاذ بالفرار .. القوى الأمنية تكشف هويّته وتوقفه

واضاف البيان : "على الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي تحريّاتها المكثّفة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات تمّ الاشتباه بالمدعو: - ق. ب. (من مواليد عام1997، لبناني) وتمّ التّأكّد من أنَّه كان يسهر في المحلّة ذاتها ليلة حصول الحادث.

على إثر ذلك، قامت دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي بمداهمة منزله في مدينة صيدا، وأوقفته.

وبالتّحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلّة التي تُثبِت تورّطه بالحادث، اعترف أنّه صدم الضّحية بسيارته ومن ثمّ لاذ بالفرار.

وقد أودع الموقوف مخفر حارة صيدا لإجراء المقتضى القانوني بحقّه عملاً بإشارة القضاء المختص."