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محليات

بعد بيان وزارة المالية... رد من المكتب الاعلامي لوهاب حول تأمين كلفة نقل الطبيبة اللبنانية من سري لانكا

2023-08-22 | 07:11
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بعد بيان وزارة المالية... رد من المكتب الاعلامي لوهاب حول تأمين كلفة نقل الطبيبة اللبنانية من سري لانكا
بعد بيان وزارة المالية... رد من المكتب الاعلامي لوهاب حول تأمين كلفة نقل الطبيبة اللبنانية من سري لانكا

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب بياناً توضيحياً ردا على بيان وزارة المالية، حول تأمين كلفة نقل طبيبة لبنانية تعرضت لحادث في سيري لانكا.

وجاء في البيان : ""أولا: إن الطبيبة دانا وديع ابوضرغم الموجودة في سري لانكا بين الحياة والموت مع شقيقها الذي أصيب في الحادث تنتظر منذ ثلاثة أيام لتبادر دولتنا العظيمة لنقلها الى بيروت.

ثانيا: إن أهل الطبيبة أمنوا 50 ألف دولار أميركي وبقي مبلغ 70 ألف دولار.

ثالثا: تواصلنا مع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ورئيس الحكومة ووعدوا بفعل اللازم ثم أبلغنا ان المسألة عند وزير المالية الذي يجب أن يصرف المبلغ.

رابعا: إذا حصل اي مكروه للطبيبة يتحمل الثلاثة مسؤوليتهم ولا نريد أن ندخل في جدال مع أحد إذا كان يعرف أو لا يعرف أو لم يبلغه أحد، أنا الآن أبلغ الجميع وليتحمل الكل مسؤوليته لأننا سنعتبرها جريمة لأن ليس هناك دولة في العالم تعامل مواطنيها بهذا الشكل."

وتابع البيان: "ليفهم الرأي العام ما يجري، ليس موجود في سري لانكا الأدوية اللازمة والعلاج المطلوب لشفائها، لذا طلبت الجامعة الأميركية التي تعمل عندها الطبيبة، نقلها الى بيروت بشكل عاجل لأن المسألة لا تحتمل أكثر من ساعات".

وكان المكتب الإعلامي في وزارة المالية رد في بيان سابع على تغريدة لوهاب مشيرا الى انه "حيال ما يتم تداوله في شأن تأمين كلفة نقل طبيبة لبنانية تعرضت لحادث في سري لانكا، إلى لبنان على متن طائرة طبية بسبب ما تستدعيه حالتها.يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يوضح، أن لا علم للوزارة ولا لوزير المالية بهذه الحادثة ولم يتصل بهما أحد أو يراجعهما بإمكانية تأمين مساعدة من الدولة لتمويل كلفة النقل هذه، علما أن الجميع يعلم أن عملية التمويل تحتاج إلى قرار وإجراءات من السلطات المختصة وهذا لم يحصل.

أما وفي حال حصل وطرأ أي جديد، فإن الوزارة ستكون ملتزمة بما يتم إقراره. لذا اقتضى التوضيح".

 

وتجدر الاشارة الى ان وهاب، قال في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" : "طبيبة لا يتجاوز عمرها الثلاثين عاما تعرضت لحادث في سري لانكا مع شقيقها الطبيب وحالتها تستدعي نقلها بطائرة طبية إلى لبنان".

وأضاف:"منذ يومين نحاول مع الهيئة العليا للإغاثة، لم نصل إلى نتيجة لأن وزير المالية غير متجاوب ويبدو أنه يصرف أموالا فقط لميليشيات النهب في لبنان".

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محليات

وهاب

وزارة المالية

سري لانكا

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