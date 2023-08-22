أديب عبد المسيح : انا لا اعطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وفدا من "التجدد للوطن" برئاسة شارل عربيد، بحضور النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
التقى شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وفدا قياديا من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم امين السيد، وضم أعضاء المكتب السياسي، الشيخ عبد المجيد عمّار، الوزير السابق محمود قماطي، محمد سعيد الخنساء ومسؤول منطقة جبل لبنان بلال داغر، بحضور قاضي المذهب الدرزي القاضي الشيخ غاندي مكارم، عضو مجلس الإدارة في المجلس المذهبي الأستاذ ناجي صعب.
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدا من شركة" توتال" للنفط بعد ظهر اليوم في السرايا، وذلك في اعقاب الزيارة التفقدية التي قام بها ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرا الطاقة والمياه وليد فياض والاشغال العامة والنقل علي حمية اليوم الى منصة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية.