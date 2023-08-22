اجتماع مشترك لوزيري العدل والتنمية الادارية عرض للمسوّدة النهائية لإقتراح مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية

عقدَ وزيرا العدل والدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري ونجلا رياشي اجتماعاً مشتركاً ظهر اليوم في مبنى وزارة العدل، في حضور المحامين علي جابر ونجيب الحاج شاهين وشربل فريحة، وممثلي الفريق المكّلف من قبل وزير العدل، والمحامي علي برو ممثلاً الفريق المكّلف من قبل وزارة التنمية الإدارية، وفريق يمثل البنك الدولي، وقد تم البحث بشكل مفصل في اقتراح المرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الإلكترونية، حيث تم عرض المسوّدة النهائية لإقتراح المرسوم بعد جلسات متلاحقة تم عقدها سابقاً.

