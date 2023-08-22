بيان صادر عن اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان والمتعلق بالأحداث الامنية التي تعرض لها مخيم عين الحلوة

عقدت هيئة العمل الفلسطيني في لبنان اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين في لبنان،وذلك اليوم الثلاثاء 22-8-2023، لمتابعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في مخيم عين الحلوة ،لا سيما الأحداث المؤسفة الأخيرة، التي تلت جريمتي الاغتيال، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وممثل عن قيادة الجيش وعن كل من حركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري.