فياض يعلن عن تاريخ بدء أعمال الحفر في "البلوك 9": 24 آب سيكون نهاراً تاريخياً نُعّول عليه
عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال، وليد فياض، بعد الزيارة التفقدية الى منصة الحفر صباح اليوم في البلوك رقم 9 اجتماعاً تقييمياً في مكتبه في وزارة الطاقة والمياه مع كبار مسؤولي توتال كل من لوران فيفيه كبير مدراء الشرق الاوسط للإستكشاف، وجوليان بوجيه كبير مدراء الاستكشاف والانتاج لمنطقة آسيا، ورومان لامارتينيير المدير العام لتوتال انيرجي في لبنان وتم التباحث بإستكمال الإستعدادات والجدول الزمني المقرر لعملية الحفر التي تبدأ بـــ24 آب الحالي.
وقال الوزير فياض بعد الإجتماع أن: "بتاريخ 24 آب ستنطلق عملية الحفر وسيكون نهاراً تاريخياً نُعّولٍ عليه وبعد 67 يوم سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر ونأمل أن تكون بادرة خير للبنانيين".
وتابع: إن "توتال وشركائها ملتزمين كامل الإلتزام بالعمل المهني كما أن التوقعات حتى يومنا هذا إيجابية جداً وقد أعربوا من ناحية ثانية عن إهتمامهم بالبلوكات المحيطة بالبلوك 9 وسيكون هناك تطورات في هذا الإطار سنعلن عندها عندما تترسخّ وتتبلور بشكل أكبر".
وختم فياض: "تحدثنا ايضاً في موضوع الطاقة المتجددة حيث لديهم إهتمام واضح اكان بالنسبة الى مشاريع ال٥ ميغاوات او الاكبر حجما اي 100 ميغاوات وقد أرسلوا رسائل في هذا الاطار ولدينا عمل في الوزارة وفي الحكومة وعلى المستوى التشريعي للوصول الى خواتيم جيدة ايضاً".