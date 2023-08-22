فياض يعلن عن تاريخ بدء أعمال الحفر في "البلوك 9": 24 آب سيكون نهاراً تاريخياً نُعّول عليه

عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال، وليد فياض، بعد الزيارة التفقدية الى منصة الحفر صباح اليوم في البلوك رقم 9 اجتماعاً تقييمياً في مكتبه في وزارة الطاقة والمياه مع كبار مسؤولي توتال كل من لوران فيفيه كبير مدراء الشرق الاوسط للإستكشاف، وجوليان بوجيه كبير مدراء الاستكشاف والانتاج لمنطقة آسيا، ورومان لامارتينيير المدير العام لتوتال انيرجي في لبنان وتم التباحث بإستكمال الإستعدادات والجدول الزمني المقرر لعملية الحفر التي تبدأ بـــ24 آب الحالي.