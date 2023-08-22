لجنة التحقيق الفلسطينية تسلم تقريرها إلى لجنة العمل المشترك حول أحداث عين الحلوة

حذرت نقابات الأفران في لبنان، من كارثة قد تحل في قطاع الافران والمخابز في حال تعرضت حركة الاستيراد في البحر الأسود إلى فوضى أمنية وعسكرية، بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية، لأن لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين ونصف، وذلك بسبب فقدان الاهراءات في الرابع من آب اثر الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت والمرفأ.