لجنة التحقيق الفلسطينية تسلم تقريرها إلى لجنة العمل المشترك حول أحداث عين الحلوة

كتب النائب رازي الحاج على حسابه على منصة "إكس": "أتابع عن كثب ملف الدوائر العقارية في جبل لبنان التي عاد موظفوها الى العمل الاثنين المنصرم بعد فترة طويلة من الاقفال. العمل بدأ كمرحلة اولى لانهاء الملفات القديمة، نكرر موقفنا بضرورة فتح الدوائر وتسهيل معاملات المواطنين وبالوقت نفسه نطالب القضاء بالاسراع في اصدار قرار الهيئة الاتهامية لاستكمال ملاحقة الفاسدين وانصاف الموظفين التي لم تتلطخ ايديهم بالفساد ونرفض الابتزاز بين العودة الى العمل وبين ابقاء الملف دون بت وتمييع القضية! وللحديث تتمة!"
حذرت نقابات الأفران في لبنان، من كارثة قد تحل في قطاع الافران والمخابز في حال تعرضت حركة الاستيراد في البحر الأسود إلى فوضى أمنية وعسكرية، بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية، لأن لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين ونصف، وذلك بسبب فقدان الاهراءات في الرابع من آب اثر الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت والمرفأ.
استمعت مخابرات الجيش في اليرزة إلى إفادات 4 شبان من الكحالة بصفة شهود في ملف حادثة الكحالة، برفقة فريق من المحامين وتم تركهم بسند اقامة بعد مخابرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.