باسيل: التقرير الاولي كشف حجم ارتكابات كبيرة بالمصرف المركزي وعلى حاكم المصرف بالانابة ونوابه واجب كشف الحقائق كاملة من دون ما يطلب منهم القضاء أو اي مرجعية ثانية

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أنه "اليوم نعمل على قانون لامركزية موسّعة يصحّح الانماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الانماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة بيصير عنا منظومة قوانين ونظام بتسمح للبنانيين يعيشوا برفاهية وبكرامة بدل الذلّ والمهانة يلّي عم يعيشوهم على يد منظومة الفساد".
كتب النائب رازي الحاج على حسابه على منصة "إكس": "أتابع عن كثب ملف الدوائر العقارية في جبل لبنان التي عاد موظفوها الى العمل الاثنين المنصرم بعد فترة طويلة من الاقفال. العمل بدأ كمرحلة اولى لانهاء الملفات القديمة، نكرر موقفنا بضرورة فتح الدوائر وتسهيل معاملات المواطنين وبالوقت نفسه نطالب القضاء بالاسراع في اصدار قرار الهيئة الاتهامية لاستكمال ملاحقة الفاسدين وانصاف الموظفين التي لم تتلطخ ايديهم بالفساد ونرفض الابتزاز بين العودة الى العمل وبين ابقاء الملف دون بت وتمييع القضية! وللحديث تتمة!"