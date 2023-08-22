باسيل: التقرير الاولي كشف حجم ارتكابات كبيرة بالمصرف المركزي وعلى حاكم المصرف بالانابة ونوابه واجب كشف الحقائق كاملة من دون ما يطلب منهم القضاء أو اي مرجعية ثانية

كتب النائب رازي الحاج على حسابه على منصة "إكس": "أتابع عن كثب ملف الدوائر العقارية في جبل لبنان التي عاد موظفوها الى العمل الاثنين المنصرم بعد فترة طويلة من الاقفال. العمل بدأ كمرحلة اولى لانهاء الملفات القديمة، نكرر موقفنا بضرورة فتح الدوائر وتسهيل معاملات المواطنين وبالوقت نفسه نطالب القضاء بالاسراع في اصدار قرار الهيئة الاتهامية لاستكمال ملاحقة الفاسدين وانصاف الموظفين التي لم تتلطخ ايديهم بالفساد ونرفض الابتزاز بين العودة الى العمل وبين ابقاء الملف دون بت وتمييع القضية! وللحديث تتمة!"