باسيل من كسروان: نريد استكمال التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وبباقي المؤسسات والادارات وأوّلها وزارة الطاقة

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أنه "اليوم نعمل على قانون لامركزية موسّعة يصحّح الانماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الانماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة بيصير عنا منظومة قوانين ونظام بتسمح للبنانيين يعيشوا برفاهية وبكرامة بدل الذلّ والمهانة يلّي عم يعيشوهم على يد منظومة الفساد".

وخلال عشاء للتيار الوطني الحر في كسروان، لفت باسيل الى أنه "الان بدأت تظهر الحقائق اولاً بالقضاء الاوروبي، وقريباً بالقضاء الاميركي، وبعدها بالتدقيق الجنائي وانشاءالله لا تكمل الاّ بالقضاء اللبناني، صدر من كم يوم، بعد تأخير 10 أشهر، وعرقلة سنتين، تقرير الفاريز أند مارسال، وعلى الرغم من اختفاء اجزاء منه وبنيانه على معلومات ناقصة، بدأت تنكشف ارقام واسماء وشكّل ادانة علنية لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومنظومته المالية والسياسية"، مشدداً على أن "التقرير هو رأس جبل الجليد وهو البداية ونحن مكمّلين، واليوم نريد استكمال التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وبباقي المؤسسات والادارات واوّلها وزارة الطاقة".

وتابع: " التقرير الاولي كشف حجم ارتكابات كبيرة بالمصرف المركزي وعلى حاكم المصرف بالانابة ونوابه واجب كشف الحقائق كاملة من دون ما يطلب منهم القضاء أو اي مرجعية ثانية".