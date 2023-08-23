بالفيديو - إنهيار جزء من جسر يربط مسلكي اوتوستراد بين الهري وشكا

إنهار جزء من الجسر الذي يربط مسلكي الاوتوستراد بين الهري وشكا على جانب الاوتوستراد باتجاه بيروت دون حصول أي أضرار والطريق ما زال سالكا أمام السيارات في الاتجاهين.
وتجري الجهات المعنية اتصالاتها بالمسؤولين في وزارة الأشغال العامة والنقل لرفع الردم والحجارة المنهارة.
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ،حيث جرى عرض للاوضاع العامة، اضافة الى شؤون تربوية لاسيما موضوع السلفة التي أقرها مجلس الوزراء لمصلحة الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية وكيفية توفير المقومات لإنطلاق العام الدراسي الجديد .