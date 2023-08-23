أبو فاعور: أسمدة زراعية فاسدة مسرطنة في لبنان يتم تهريبها من سوريا

وقال أبو فاعور من مجلس النواب: "معظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة مسرطنة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتم إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا كما من مرفأ بيروت وسأقدّم قريبا أدلة على ذلك".

كما أكد أن "هذه الاسمدة الزراعية يتم ادخالها تحت مسمى مواد تنظيف".

وأضاف،"تواصلت مع وزارة الزراعة لسحب هذه المواد من الاسواق وتوجيه المزارعين لعدم استخدامها ووضع خطّة توجيهية مع المزارع ومطلوب من وزارة الصحة اعادة النظر بالموافقات لعدم دخول هذه المواد وأدعو رئيس الحكومة للقيام باجتماع للوزراء المعنيين".