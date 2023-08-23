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محليات

وزارة المالية توّضح سبب التأخير في تمويل سفر بو حبيب إلى نيويورك

2023-08-23 | 07:26
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وزارة المالية توّضح سبب التأخير في تمويل سفر بو حبيب إلى نيويورك
وزارة المالية توّضح سبب التأخير في تمويل سفر بو حبيب إلى نيويورك

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان التالي:

"توضيحاً للغط الحاصل حول تمويل سفر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والوفد المرافق إلى نيويورك، ان التأخير الذي حصل لا تتحمل مسؤوليته وزارة المالية، لأن هذا التأخير في تأمين كلفة التغطية ناتج عن اغفال في لحظ الاعتماد المتوجب العمل على إعداده من قبل الجهات الإدارية في وزارة الخارجية وحتى عن متابعة معاملاتها التي على اساسها يتسنى لوزارة المالية صرف المبلغ المطلوب".

واضاف البيان: "مديرية المالية العامة قد وقعت قراراً أجازت فيه لمديرية الخزينة دفع سلفة طارئة قدرها مليار ليرة لبنانية في 18 تموز 2023 وهي سلفة قادرة على تغطية كلفة السفر البالغة 9.092 دولار أميركي لذا اقتضى التوضيح". 
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