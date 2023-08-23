وهاب يفنّد مخالفات مولدات الكهرباء وما يحصل داخل أوجيرو

مقتل عشرة من قادة شركة فاغنر العسكرية الخاصة على رأسهم يفغيني بريغوجين ويده اليمنى ديميتري أوتكين إثر تحطم طائرتهم الخاصة في موسكو مقتل عشرة من قادة شركة فاغنر العسكرية الخاصة على رأسهم يفغيني بريغوجين ويده اليمنى ديميتري أوتكين إثر تحطم طائرتهم الخاصة في موسكو

مؤتمر صحافي للنائب ياسين ياسين عند الساعة 11 من قبل ظهر الغد يتناول خلاله عدم قانونية المزايدات الخاصة بخدمة SMS في شركات الاتصالات مؤتمر صحافي للنائب ياسين ياسين عند الساعة 11 من قبل ظهر الغد يتناول خلاله عدم قانونية المزايدات الخاصة بخدمة SMS في شركات الاتصالات

إدي معلوف لـ"الجديد": لا تغيّر في الملف الرئاسي الا بعد إقرار القوانين المطلوبة إدي معلوف لـ"الجديد": لا تغيّر في الملف الرئاسي الا بعد إقرار القوانين المطلوبة

إدي معلوف لـ"الجديد": هناك نقاش مع الحزب حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الإئتماني إدي معلوف لـ"الجديد": هناك نقاش مع الحزب حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الإئتماني

النائب السابق إدي معلوف لـ"الجديد": مرشحنا هو الوزير جهاد أزعور والتحليلات ليست دقيقة النائب السابق إدي معلوف لـ"الجديد": مرشحنا هو الوزير جهاد أزعور والتحليلات ليست دقيقة

معلومات الجديد : قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا لا يزال يتابع عمله القضائي ولم يتقدم بطلب اجازة مرضية ولم يتنحَ عن اي من الملفات . معلومات الجديد : قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا لا يزال يتابع عمله القضائي ولم يتقدم بطلب اجازة مرضية ولم يتنحَ عن اي من الملفات .

مصادر التيار لـ "الجديد": باسيل ينتظر جواباً واضحاً في المسائل المالية ليبنى على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي ولا تسوية رئاسية دون الوصول إلى نتائج عملية في البنود العالقة مصادر التيار لـ "الجديد": باسيل ينتظر جواباً واضحاً في المسائل المالية ليبنى على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي ولا تسوية رئاسية دون الوصول إلى نتائج عملية في البنود العالقة

مصادر التيار لـ "الجديد": إقرار التوزيع العادل في بنود القانون يحافظ على مضمونه بما فيه مصلحة الوحدات اللامركزية واداراتهامصادر التيار لـ "الجديد": إقرار التوزيع العادل في بنود القانون يحافظ على مضمون مصادر التيار لـ "الجديد": إقرار التوزيع العادل في بنود القانون يحافظ على مضمونه بما فيه مصلحة الوحدات اللامركزية واداراتهامصادر التيار لـ "الجديد": إقرار التوزيع العادل في بنود القانون يحافظ على مضمون

مصادر التيار الوطني الحر لـ "الجديد": إذا تم تعميم توزيع الضريبة بنسبة اكبر لصالح الصندوق الوطني عندها يفرغ القانون من محتواه مصادر التيار الوطني الحر لـ "الجديد": إذا تم تعميم توزيع الضريبة بنسبة اكبر لصالح الصندوق الوطني عندها يفرغ القانون من محتواه

معلومات "الجديد": التيار والحزب يناقشان بنداً يتعلق بتوزيع الضريبة بين الصناديق المحلية أو الوطنية وذلك بحسب التصنيف والموقع الجغرافي والتجاري للشركات ونسب توزيع الضريبة معلومات "الجديد": التيار والحزب يناقشان بنداً يتعلق بتوزيع الضريبة بين الصناديق المحلية أو الوطنية وذلك بحسب التصنيف والموقع الجغرافي والتجاري للشركات ونسب توزيع الضريبة