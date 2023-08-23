فرنجية: لانتخاب رئيس للجمهورية يعمل على اعادة لم الشمل وفتح أبواب الحوار

وأشار الى ان "المرده، تيار سياسي متجذر في الحياة السياسية والاجتماعية اللبنانية، وقائم بحد ذاته من خلال فكره وهويته ونشاطه، وهو يبني على تاريخه المشرف وتضحياته الكبيرة مؤسسا لغد يليق بمناصريه وبكل اللبنانيين".

كما جدد تهنئته لمكتب "ملبورن" على انطلاقته منوها بالتنوع داخله، اذ يضم منتسبين وفاعلين من النساء والرجال ومن مختلف الأعمار والأجيال ".

ودعا فرنجيه اعضاء مكتب ملبورن الى " نشر فكر المرده، فكر الانفتاح والتواصل في محيطهم وبيئتهم، شاكرا اياهم على الدور الذي يؤدونه خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر لبنان".