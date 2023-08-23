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مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" عرض مع وفد علمائي فلسطيني أوضاع المخيمات

2023-08-23 | 11:18
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مسؤول قطاع صيدا في &quot;حزب الله&quot; عرض مع وفد علمائي فلسطيني أوضاع المخيمات
مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" عرض مع وفد علمائي فلسطيني أوضاع المخيمات

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا وفدا علمائيا من "رابطة العروة الوثقى" برئاسة الشيخ فادي ماضي وحضور عضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي.

وأشار بيان للحزب، الى ان الوفد "قدم التهنئة والتبريك لقيادة حزب الله بمناسبة ذكرى انتصار تموز 2006، كما توجه بالتقدير والشكر لقيادتي حزب الله وحركة أمل على الجهود المباركة التي بذلوها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة خاصة يعد الأحداث الأخيرة التي شهدها المخيم".
 
وعبر المجتمعون عن "ارتياحهم للبيان الذي صدر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان خلال جلسته في السفارة الفلسطينية في بيروت بحضور أطراف لبنانية سياسية ورسمية"، مؤكدين "الإلتزام والمضي يمقررات تلك الهيئة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة". وشددوا على "تنفيذ كل ما يعزز عودة الحياة إلى طبيعتها في المخيم وخاصة إخلاء المدارس من المسلحين وإزالة الدشم والشوادر وفتح الطرقات".
 
وحيا المجتمعون "المجاهدين في الضفة الغربية الذين يسطرون يوميا أروع البطولات بتضحياتهم واراداتهم وسلاحهم المتواضع".
 
وفي الختام قدم الوفد للشيخ ضاهر درعا تقديرية.
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صيدا

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